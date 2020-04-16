Поліція Київської області повідомила про підозру 37-річному чоловіку за фактом знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, а саме у Чорнобильській зоні.

Чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загорання сухостою. Вогонь перекинувся на територію лісу, а далі – у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

З вини чоловіка виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, лісового масиву, мікроорганізмів у Дитятківському лісництві Північна Пуща.

Читайте: Знищено 20 га лісу та 15 сіл: як гасили пожежу у Чорнобильській зоні

Зловмиснику загрожує сплата штрафу від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.

Нагадаємо, 13 квітня сталася чергова пожежа на території зони ЧАЕС: це був третій осередок вогню у зоні відчуження. Опісля пожежу вдалося загасити, але 16 квітня вона виникла знову.