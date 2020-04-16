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Факти / Україна

Пожежа у зоні ЧАЕС: виникли три нові осередки, загрози немає

У Чорнобильській зоні з’явилися нові три осередки тління, які не є масштабними та не мають загрозливого характеру.

– Унаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення обстановки і з’явилися нові три осередки тління, які не є масштабними та не мають загрозливого характеру, – повідомляють рятувальники.

Зведений загін ДСНС залучений до робіт з локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах.

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Загрози для критичних об`єктів немає.

Радіаційний фон у м. Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Нагадаємо, перша пожежа в Чорнобильській зоні виникла 4 квітня. Рятувальники намагалися загасити полум’я протягом 12 днів. 13 квітня пожежа дійшла до Прип’яті.

Джерело: ДСНС

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