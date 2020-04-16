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Факти / Україна / Суспільство

Серед звільнених у Донецькій області – військовий Шайдов, який потрапив у полон “ДНР”

У четвер, 16 квітня, в рамках обміну утримуваними особами з “ДНР” будуть повернуті 9 громадян України, серед яких військовослужбовець Віктор Шайда, який потрапив в полон в 2019 році.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зараз процес взаємного звільнення громадян відбувається в першій локації – на КПВВ Майорське.

– Зараз ті 9 громадян, яких забрали в Донецькій області, вже знаходяться на підконтрольній Україні території, і вже будуть переміщатися в місце обсервації, – сказала Денісова.

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Також через час почнеться обмін в Луганській області в районі Щастя. В Україну повернуться ще 10 громадян.

Нагадаємо, перший обмін за каденції президента Володимира Зеленського відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців. Другий етап обміну відбувся в грудні – тоді повернулися 76 громадян.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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