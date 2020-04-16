Сотні маріупольців під час карантину штурмували магазин через знижки

У Маріуполі 200 місцевих жителів штурмували новий магазин Грація, який у день свого відкриття анонсував знижки на продукти.

Маріупольці намагалися увійти до супермаркету на площі Кірова без дотримання дистанції. Багато з них прийшли заради знижок, інші – розвіятися, бо втомилися від карантину. Але всередині місцевих жителів чекало розчарування, обіцяних знижок не було.

– Анонсовані 30% знижки – це обман. Наприклад, мішок з картоплею вартістю 75 грн, знижка склала 1 грн, – йдеться в повідомленні місцевих ЗМІ.

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Це викликало неоднозначну реакцію у місцевих. На місце події прибули патрульні і місцева влада, які спробували заспокоїти громадян.

Як підсумок, магазин довелося закрити. Поліція перевірила документи у тих, хто прийшов на відкриття супермаркету, і уточнила, що якщо у кого-небудь із них виявлять коронавірус, інших учасників також відправлять на самоізоляцію на два тижні.

Нагадаємо, раніше Кабмін посилив заходи карантину, серед яких і заборона на масові зібрання. За порушення обмеження українцям загрожують штрафи.

Джерело: 0629