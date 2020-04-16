До Великодня залишилось зовсім мало часу, а це означає, що пора задуматися про святкову випічку. Деякі українські господині випікають паски самостійно, інші ж купують або замовляють великодні кекси і пряники.

Під час карантину немає можливості ходити магазинами і вибирати найсвіжішу і найсмачнішу паску. У зв’язку з цим сайт Факти ICTV підготував матеріал про те, де можна вибрати і купити святкову паску онлайн.

Традиційні паски від Київхліба

Цього року Київхліб радує жителів столиці не тільки смачною випічкою, а й безкоштовною доставкою містом.

В асортименті кекс Великдень з сухофруктами і горіхами вагою 1 кг за 240 грн і Паска Софіївська зі згущеним молоком, родзинками і цукатами.

– Ці два види випічки ми будемо безкоштовно доставляти Києвом, до під’їздів жителів столиці. Замовлення приймаємо вже зараз, будь-який житель міста може скоординуватися з нашими операторами і оформити замовлення, – уточнюють в Київхлібі.

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Великодні чизкейки та капкейки від київських кондитерських

Інформацію про київські кондитерські, які можуть порадувати святковою випічкою, можна знайти в Google.

Так, одна з них пропонує великодні чизкейки з сирами рікотта і філадельфія, а також сирну паску.

– Вага смакоти – від 600 г до 1,3 кг, вартість – від 395 до 695 грн. Доставка щодня Києвом з 9.00 до 22.00, – йдеться на сайті кондитерської.

Інша ж компанія готова радувати киян великодніми пряниками, капкейками і навіть тортами.

Ціна на пряники і капкейки стартує від 25 грн, традиційна паска коштує 250 грн, а цілий торт – 400 грн.

– Вартість доставки Києвом – від 100 до 200 грн, за межами міста – від 200 грн, – повідомляє кондитерська.

Веган-паски від Instagram-кулінарів

Замовити святкову паску онлайн можна у київських господинь, які, поєднуючи хобі і заробіток, печуть вдома і дивують асортиментом. Знайти їх можна в Instagram.

Наприклад, є пропозиції від фітнес-кондитерів, які приготують не тільки смачні, але і корисні паски.

В асортименті традиційна дріжджова, ванільна бездріжджова і веган-паска вагою від 350 до 500 г і вартістю від 120 до 200 грн.

– Приймаю замовлення до 14 квітня, оплата на карту. 18 квітня будемо розвозити особистим автомобілем. Якщо замовлення більше двох пасок, розвозка Києвом безкоштовна, – каже киянка Яна Потішняк.

Інша ж господиня пропонує класичні паски з білими і чорними родзинками вагою 500 г за 180 грн, сирні паски 900 г за 280 грн і дитячі пасочки з зайчиком 400 г за 150 грн.

– Замовити можна до кінця цього тижня, доставка на таксі, – йдеться у пропозиції.

Випічка в упаковці на Rozetka

Можна замовити італійську випічку в упаковці через інтернет. На сайті Rozetka представлені десятки пропозицій панеттоне з цукатами і сухофруктами. Кекс пасхальний вагою 580 г коштуватиме 189 грн, а італійський панеттоне 500 г – 299 грн. Доставка безкоштовна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко і легко приготувати паску.