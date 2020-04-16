З обласної інфекційної лікарні Харкова 16 квітня втік 34-річний чоловік з коронавірусом, якого в медзаклад доправили з психіатричної лікарні.

Про інцидент правоохоронцям повідомила завідувачка відділення інфекційної лікарні.

– Як повідомили лікарі, пацієнт був до них доставлений з психіатричної лікарні з пневмонією. Працівники Слобідського відділу поліції за кілька годин встановили можливе місцеперебування втікача та зв’язалися з його матір’ю. Жінка телефоном повідомила, що син знаходиться вдома, – кажуть у Нацполіції.

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Там додають, що наразі вирішується питання щодо повернення чоловіка до інфекційної лікарні за допомогою швидкої допомоги.

Раніша схожа ситуація була на Дніпропетровщині. У Кривому розі чоловік з Covid-19 втік з лікарні. Місцезнаходження втікача поки не встановлено.