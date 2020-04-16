У Кривому Розі чоловік з Covid-19 втік з інфекційної лікарні

У Кривому Розі з інфекційної лікарні втік пацієнт з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

Діагноз втікача став відомий 13 квітня.

Чоловіка без певного місця проживання госпіталізували і доставили в лікарню №1 з попереднім діагнозом пневмонія. Тест ПЛР показав позитивний результат на коронавірус. Після цього пацієнта перевели в інфекційну лікарню.

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Інфікований чоловік розповів, що пам’ятає, як його пограбували в Дніпрі, там він жив у когось на дачі. Потім чоловік приїхав до Кривого Рогу і жив у храмі. Якому саме він не пам’ятає через погане орієнтування на місцевості.

Місцезнаходження втікача поки не встановлено.

Нагадаємо, станом на 9.30 16 квітня в Дніпропетровській області зафіксовано 78 випадків інфікування коронавірусом.

Джерело: Перший Міський