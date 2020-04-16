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Факти / Україна

У ЗСУ зафіксували другу смерть від коронавірусу

У Збройних силах України зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу.

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