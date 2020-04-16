Україна передала “ЛДНР” підозрюваного в замаху на Геращенка

16 квітня Україна в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб видала “ЛДНР” підозрюваного в замаху на заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

– У тому числі обміняли одного з тих людей, які організовували в 2016 році замах на мене. Це Дмитро Якуб, 1978 року народження, уродженець Криму. Він провів більше трьох років у Лук’янівському СІЗО, – розповів він.

Геращенко додав, що щодо цієї людини йшли судові розгляди.

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– Сьогодні його обміняли на одного з наших громадян. І я цьому радий, тому що один хороший чесний українець буде тепер у своїй родині, – додав він.

Нагадаємо, в січні 2017 року СБУ затримала двох українців, які готували замах на Геращенка. Нападники планували підірвати його авто.

Тоді радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що вбивство замовили російські спецслужби. Також він додав, що почерк замовників ідентичний плануванню і здійсненню теракту з вбивством Павла Шеремета.