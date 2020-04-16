Україна звільняє всіх і буде боротися, поки кожен не повернеться – Зеленський

Держава працює над звільненням всіх українських громадян, які утримуються на тимчасово окупованих територіях.

Кожен етап такого звільнення є важливим і радісним, заявляє президент Володимир Зеленський.

– У мене, як у звичайної людини, тільки позитивні емоції. По-перше, тому що ми повертаємо наших людей, наших громадян. Я радію щоразу, коли ми повертаємо і наших військових, і героїв, і політв’язнів, і звичайних громадян України. Тому що для нас звичайні громадяни – такі ж герої, тому що вони були за ґратами, захищали саме нашу країну, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, – каже Зеленський.

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Україна звільняє всіх і буде боротися, поки кожен українець не повернеться додому, додав президент.

Нагадаємо, в результаті взаємного обміну утримуваними особами Україна забрала у представників “ДНР” дев’ять осіб, ще десятеро людей мають повернутися з полону в “ЛНР”.