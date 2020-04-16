Українці продовжать лікуватися за кордоном після послаблення карантину – Степанов

Після послаблення карантинних заходів Україна знову почне відправляти своїх громадян на лікування за кордон.

Цей процес відновитися, щойно країна, яка є приймає, зніме обмеження.

– МОЗ працює у звичайному режимі з розгляду заявок, які подають наші громадяни на оплату лікування за кордоном. Остання така комісія відбулася вчора (15 квітня, – Ред.). Було ухвалене рішення щодо 79 пацієнтів, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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За його словами, українцям, які вже перебувають за кордоном за цією програмою, оплачується лікування. Якщо є можливість, вони лікуються.

– Ми стежимо за ситуацією, щойно сторона, яка приймає, відкриє можливість прийому в умовах карантину, то МОЗ робитиме все, щоб наші громадяни потрапили на лікування за кордон, – додав Степанов.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що говорити про вихід України з карантину поки недоцільно.