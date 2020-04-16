Станом на 9.30 16 квітня в Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.
Серед інфікованих – 788 медичних працівників. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив на брифінгу, що це 18,9% від загальної кількості хворих в Україні, тобто кожен п’ятий.
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Коронавірус зафіксовано:
- Вінницька область — 279 випадків;
- Волинська область — 109 випадків;
- Дніпропетровська область — 78 випадків;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 162 випадки;
- Закарпатська область — 116 випадків;
- Запорізька область — 115 випадків;
- Івано-Франківська область — 401 випадок;
- Кіровоградська область — 198 випадків;
- м. Київ — 644 випадки;
- Київська область — 234 випадки;
- Львівська область — 166 випадків;
- Луганська область — 4 випадки;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 73 випадки;
- Полтавська область — 27 випадків;
- Рівненська область — 204 випадки;
- Сумська область — 80 випадків;
- Тернопільська область — 333 випадки;
- Харківська область — 40 випадків;
- Херсонська область — 44 випадки;
- Хмельницька область — 37 випадків;
- Чернівецька область — 662 випадки;
- Черкаська область — 110 випадків;
- Чернігівська область — 11 випадків.
Нагадаємо, з 12 березня в країні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.