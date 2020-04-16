В Україні коронавірусом інфіковано 788 медпрацівників – МОЗ

В Україні Covid-19 захворіли 788 медпрацівників, із них 126 – у Чернівецькій області.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, у відомстві відбувається аналіз кожного випадку інфікування медика.

– Ми аналізуємо, в зв’язку з чим відбулося це захворювання, в якій лікарні, в яких умовах, – сказав Степанов на брифінгу в четвер.

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Пріоритетом МОЗ є забезпечення працівників закладів охорони здоров’я засобами захисту, додав міністр.

До слова, в Україні станом на 16 квітня зафіксовано 4 161 випадок інфікування коронавірусом.