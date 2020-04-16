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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав закон про єдиний рахунок для сплати податків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який створює єдиний рахунок для сплати податків.

Також закон стосується сплати зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Таким чином, рахунок буде відкритий для платника за його згодою (бажання) на центральному рівні Державної казначейської служби.

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Зміни допоможуть спростити сплату податків і сприятимуть підвищенню рівня довіри до держорганів.

До речі, на період надзвичайної ситуації Кабмін повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Джерело: Офіс президента

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