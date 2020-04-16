Звільнені українці підтвердили факти катування і ґвалтування у полоні

Українці, яких силою насильно утримували на окупованій території Донбасу, підтверджують випадки, які призводили до каліцтв та смертей.

Більшість звільнених з полону бойовиків підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства та приниження людської гідності, що в деяких випадках призводило до каліцтв та смерті.

– За шість років збройної агресії РФ органи прокуратури спільно з СБУ встановили понад 160 місць незаконного утримання українських громадян на Донбасі. Більше 3,5 тисяч осіб були протиправно позбавлені волі, – повідомляють у Офісі генпрокурора.

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В окремих місцях одночасно утримувалося в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, без належного забезпечення медичною допомогою і харчуванням.

Нагадаємо, 16 квітня у межах взаємного обміну полонених Україна повернула своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Усього вдалося повернути 20 людей, хоча спочатку заявляли про 19.