Великдень 2020: де дивитися онлайн богослужіння

Богослужіння на Великдень у 2020 році буде проходити в онлайн-режимі через карантин, викликаний пандемією коронавірусу.

Прихожан закликають залишатися вдома на свято, а службу дивитися на трансляціях, які будуть проводити одразу кілька телеканалів, зокрема ICTV.

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Також онлайн-трансляцію служби на Великдень можна буде подивитися 19 квітня о 7.30 на сайті Факти ICTV.

Розклад онлайн-богослужінь на Великдень:

Українська греко-католицька церква

Початок трансляції о 7.00 19 квітня, а триватиме – до 11.00. Покажуть службу телеканал ICTV та UA: Перший.

Православна церква України

Розпочнеться трансляція великодньої служби о 23.00 18 квітня, а закінчиться вона о 3.00 19 квітня. Богослужіння покаже 1+1 та UA: Перший.

УПЦ МП

Початок онлайн-трансляції о 23.00 18 квітня, а завершиться о 3.00 19 квітня. Покажуть службу телеканали Україна та Інтер.

Раніше Факти ICTV писали, що Вселенський Патріарх Варфоломій закликав вірян лишатися вдома та дотримуватися карантинних заходів. Він заявив, що цього разу церкви на Великдень будуть зачинені. І пояснив: очільники Православної церкви були зобов’язані ухвалити це важке рішення через смертельний вірус.