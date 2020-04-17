PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Де та о котрій дивитися онлайн-трансляцію служби на Великдень 2020

Богослужіння на Великдень у 2020 році буде проходити в онлайн-режимі через карантин, викликаний пандемією коронавірусу.

Прихожан закликають залишатися вдома на свято, а службу дивитися на трансляціях, які будуть проводити одразу кілька телеканалів, зокрема ICTV.

Читайте: Великдень на карантині: як будуть проводити служби та святити паски

Також онлайн-трансляцію служби на Великдень можна буде подивитися 19 квітня о 7.30 на сайті Факти ICTV.

Розклад онлайн-богослужінь на Великдень:

Українська греко-католицька церква

Початок трансляції о 7.00 19 квітня, а триватиме – до 11.00. Покажуть службу телеканал ICTV та UA: Перший.

Православна церква України

Розпочнеться трансляція великодньої служби о 23.00 18 квітня, а закінчиться вона о 3.00 19 квітня. Богослужіння покаже 1+1 та UA: Перший.

УПЦ МП

Початок онлайн-трансляції о 23.00 18 квітня, а завершиться о 3.00 19 квітня. Покажуть службу телеканали Україна та Інтер.

Великдень 2020: де дивитися онлайн богослужіння

Раніше Факти ICTV писали, що Вселенський Патріарх Варфоломій закликав вірян лишатися вдома та дотримуватися карантинних заходів. Він заявив, що цього разу церкви на Великдень будуть зачинені. І пояснив: очільники Православної церкви були зобов’язані ухвалити це важке рішення через смертельний вірус.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка