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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Для боротьби з коронавірусом: США збільшили допомогу Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) збільшило гуманітарну допомогу Україні із заявлених минулого тижня $1,2 млн до $9,1 млн для боротьби з неконтрольованим поширенням коронавірусу.

Про це повідомило Посольство України в Сполучених штатах.

– Сполучені Штати розширили допомогу Україні до $9,1 млн у протидії пандемії Covid-19. Кошти виділятимуться Україні через Агентство США з міжнародного розвитку, – зазначили у посольстві.

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Водночас американська допомога буде спрямована, головним чином, на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення коронавірусу.

– Допомога сприятиме підтримці заходів з профілактики та лікування хворих на Covid-19, заходів з забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької та Луганської областей, – додали у посольстві.

Раніше ми писали про те, що компанія Carlsberg Ukraine виділить 5,4 млн грн на боротьбу з Covid-19. Кошти направлять українським лікарням.

Фото: Dreamstime

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