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Факти / Україна

Говорити про вихід України з карантину передчасно – Ляшко

Наразі говорити про вихід України з карантину зарано, вважає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Чи готова Україна вийти з карантину? Сьогодні передчасно про це комунікувати. Давайте ми відсвяткуємо Великдень, підійдемо до нашої точки завершення карантину 24 квітня, і, я думаю, у середу після засідання Кабміну ми озвучимо рішення про подальшу долю нашої країни, – повідомив він під час ефіру на одному з телеканалів.

Віктор Ляшко також зазначив, що саме після святкування Великодня можна буде говорити, чи залишається Україна на карантині чи робить певні заходи для подальшого поетапного виходу з нього.

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До слова, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що говорити про вихід з карантину наразі недоцільно.

Він зазначив, що це можливо тільки тоді, коли буде стале зниження захворюваності на Covid-19.

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