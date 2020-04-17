Іонинський монастир закривають на карантин

Міська влада Києва ухвалила рішення про введення карантину на території Іонинського монастиря.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Хочу повідомити, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про введення карантину на всій території Іонинського монастиря, – сказав він.

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Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря.

За словами мера Києва, ще 7 випадків захворювання зареєстрували в Києво-Печерській лаврі.

До слова, з 13 квітня Лавру закрили на карантин, оскільки там виявили понад 100 хворих на коронавірус.