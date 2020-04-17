Можна, але варто пам’ятати про правила переміщення у громадському місці – не більше однієї людини або група з двох людей, якщо йдеться про супровід дорослим дитини до 14 років. Всюди на вулиці треба бути у масці. Крім того, варто пам’ятати про карантин і обмежити коло спілкування.