Карантин тимчасовий, але надважливий – Зеленський

Україна ще не досягла піку захворюваності, і треба бути обережними через Великдень та травневі свята.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді щодо питань боротьби з коронавірусом.

– Всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми повинні розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час, – каже Зеленський.

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Рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7%. Це значно нижчий показник, ніж середньосвітовий.

На нараді також ішлося про те, що в разі нестачі грошей на певні послуги в регіонах – фінансування виділять зі Стабілізаційного фонду. Він запрацює, щойно закон про зміни до бюджету набуде чинності.

Як писали Факти ICTV, Міністерство охорони здоров’я вивчає можливість тестування раз в п’ять днів всіх медиків, які працюють з пацієнтами, у яких встановлено діагноз Covid-19.