Коли кількість хворих і померлих від Covid-19 в Україні досягне піку – прогноз НАН

Національна академія наук оприлюднила можливі сценарії розвитку ситуації з Covid-19 в Україні на період з 21 квітня до 31 травня, якщо карантин буде продовжено в тому ж обсязі, що і нині.

Пік нових випадків коронавірусу на день припадатиме на 2-5 травня, пік летальних випадків – на 3-8 травня, вирахували науковці.

Після досягнення піку захворюваності зниження кількості нових випадків інфікування спостерігатиметься до кінця травня – до медіанного значення у 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700).

Після свого піку кількість летальних випадків Covid-19 також йтиме на спад до кінця травня – до медіанного значення в 20 випадків (діапазон прогнозованих значень 12-37).

Під час обчисленнях вважалося, що карантинні заходи не порушуватимуться на час святкування Великодня в Україні, наголосили дослідники.

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Крім того, у НАН вважають за доцільне розширити тестування ПЛР та ІФА для виявлення безсимптомних форм коронавірусу та осіб із легким перебігом Covid-19.

Нагадаємо, доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська не виключає, що 80% українців можуть інфікуватися коронавірусом.