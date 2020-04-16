Коли школярам видадуть табелі та свідоцтва про середню освіту

Табелі та свідоцтва про здобуття базової середньої освіти учням мають видати до 15 червня.

Керівники навчальних закладів повинні розробити графік видачі випускникам 9-их класів свідоцтв з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних заходів.

Учням 1-8-х та 10-х класів, які планують далі продовжувати навчання в установі, рекомендовано надіслати копії відповідних документів електронною поштою або іншим способом.

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Оригінал документу вони отримають у вересні 2020 року.

Нагадаємо, в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що навчальний рік у школах у 2020 році не затягнеться через карантин і завершиться не пізніше 1 липня.