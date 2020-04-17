Коронавірус обвалить економіку України на 4,2% – прогноз експертів

Пандемія коронавірусу спричинить досить глибоке падіння економіки України у 2020 році – на 4,2%, йдеться у консенсус-прогнозі Мінекономіки на 2020-2021 роки.

– У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% у 2019 році, – наголошують експерти.

Водночас, за їхніми прогнозами, уже у 2021 році економіка покаже зростання на рівні 2,4%, а інфляція уповільниться до 5,9%.

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Найбільшою загрозою для економічного відновлення в Україні вони вважають тривале продовження та посилення карантинних заходів.

– Щодо заходів економічної політики, які доцільно впроваджувати для підтримки бізнесу під час дії карантинних заходів, найбільшу оцінку експерти надали збільшенню дефіциту бюджету щонайменше до 6% для формування достатніх фіскальних стимулів, – йдеться у прогнозі.

Водночас Світовий банк раніше прогнозував, що ВВП України у 2020 році впаде на 3,5% через вплив Covid-19.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про звільнення від боргу для 25 своїх бідніших країн-членів. Це зроблено для того, щоб вони могли зосередити більше фінансових ресурсів на боротьбі з пандемією коронавірусу.