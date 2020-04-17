У Києві станом на 17 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 61 особа.
Загалом у столиці 705 підтверджених випадків захворювання.
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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +12
- Шевченкiвський +6
- Солом’янський +4
- Дніпровський +7
- Святошинський +6
- Деснянський +6
- Подільський +1
- Голосіївський +5
- Оболонський +4
- Дарницький +10
Загалом станом на 17 квітня в Україні зафіксували 4 662 випадки коронавірусу, з яких 501 – за минулу добу.