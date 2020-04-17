У Києві станом на 17 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 61 особа.

Загалом у столиці 705 підтверджених випадків захворювання.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +12

Шевченкiвський +6

Солом’янський +4

Дніпровський +7

Святошинський +6

Деснянський +6

Подільський +1

Голосіївський +5

Оболонський +4

Дарницький +10

Загалом станом на 17 квітня в Україні зафіксували 4 662 випадки коронавірусу, з яких 501 – за минулу добу.