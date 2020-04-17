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Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 9.30 17 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 4 662 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 125 померли, а 246 пацієнтів одужали. За добу виявлено 501 новий випадок.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 296 випадків;
  • Волинська область — 122 випадки;
  • Дніпропетровська область — 89 випадків;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 177 випадків;
  • Закарпатська область — 150 випадків;
  • Запорізька область — 118 випадків;
  • Івано-Франківська область — 427 випадків;
  • Кіровоградська область — 218 випадків;
  • м. Київ — 705 випадків;
  • Київська область — 253 випадки;
  • Львівська область — 203 випадки;
  • Луганська область — 9 випадків;
  • Миколаївська область — 22 випадки;
  • Одеська область — 93 випадки;
  • Полтавська область — 41 випадок;
  • Рівненська область — 240 випадків;
  • Сумська область — 81 випадок;
  • Тернопільська область — 353 випадки;
  • Харківська область — 56 випадків;
  • Херсонська область — 51 випадок;
  • Хмельницька область — 38 випадків;
  • Чернівецька область — 759 випадків;
  • Черкаська область — 137 випадків;
  • Чернігівська область — 12 випадків.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

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