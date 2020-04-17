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Факти / Україна

Київ знову посів перше місце у рейтингу з найбільш забрудненим повітрям

Увечері 17 квітня Київ знову посів перше місце у рейтингу компанії IQAir за рівнем забрудненості повітря.

Показник столиці зупинився на рівні 376 одиниць, що характерізується як небезпечний рівень.

Найбільш високий рівень забрудненості повітря спостерігається на Тростянецькій вулиці (Дарницький район), у районі ЖК Яскравий (Оболонь), на Осокорках, вулиці Артема, проспекті Науки, у Голосієві та на бульварі Перова.

  • Смог у Києві: повітря у столиці знову найбільш забруднене
  • Смог у Києві: повітря у столиці знову найбільш забруднене
  • Смог у Києві: повітря у столиці знову найбільш забруднене
  • Смог у Києві: повітря у столиці знову найбільш забруднене
Київ знову посів перше місце у рейтингу з найбільш забрудненим повітрям / 2 фотографии

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До слова, смог у Києві почали фіксувати ще ввечері 16 квітня. Він може спричинити головний біль і труднощі з диханням.

Тому раніше Факти ICTV писали, як захиститися від смогу та симптоми отруєння.

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