Лікував вдома ГРЗ. В Україні ще один військовий захворів на Covid-19

У Збройних силах України підтвердили ще один випадок коронавірусу. Загальна кількість хворих – 29 осіб.

– Станом на 07.00 17 квітня в Збройних силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, з них 1 людина одужала та 2 летальні випадки, – повідомляють у командуванні медичних сил ЗСУ.

За добу підтверджено 1 новий випадок захворювання.

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Це військовослужбовець однієї з військових частин Одеської області, який з 13 квітня проходив лікування в домашніх умовах з діагнозом ГРЗ.

– 16.04.2020 у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, за бажанням військового, був госпіталізований до інфекційної лікарні міста Одеса, тест ПЛР позитивний.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 24 особи.

Нагадаємо, 16 квітня у ЗСУ зафіксували другу смерть від коронавірусу. Працівник ЗСУ помер в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.