Міністерство охорони здоров’я вивчає можливість тестування раз в п’ять днів всіх медиків, які працюють з пацієнтами, у яких встановлено діагноз Covid-19.

Про це на щоденному брифінгу заявив глава міністерства Максим Степанов.

– У зв’язку з істотним збільшенням кількості хворих медпрацівників ми розглядаємо можливість проведення тестування один раз в п’ять днів всім медпрацівникам, які лікують пацієнтів з Covid-19, – сказав міністр.

Читайте: На вулицю краще не виходити: Степанов про смог у Києві

Максим Степанов додав, що в цілому алгоритм тестування медпрацівників на Covid-19 нічим не відрізняється від загального алгоритму тестування.

Також у Міністерстві охорони здоров’я спростили процедуру укладення декларації з сімейним лікарем.

– Зараз це можна зробити вдома, онлайн, – повідомив міністр.

Нагадаємо, в Україні на коронавірус захворіло понад 900 медиків. Зокрема лише за останню добу, 16 квітня, захворів 91 медик. 12 із них госпіталізували.