На Донбасі студенти створюють екрани від коронавірусу за допомогою 3D-друку

Донецький національний технічний університет (м. Покровськ) налагодив виробництво щитків для захисту від коронавірусу. Для цього в закладі використовують технологію 3D-друку, а компанія Донецьксталь фінансує придбання витратних матеріалів.

Проект запустила група викладачів і студентів інженерних спеціальностей. За три дні виготовили понад 100 екранів, після чого матеріали закінчилися. Тепер завдяки Донецьксталі студенти забезпечені пластиком для каркасів і захисними щитками приблизно ще на 600 масок.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

За допомогою університетських 3D-принтерів учасники проекту друкують основи під майбутні захисні екрани. На виготовлення однієї основи йде приблизно півгодини. Потім їх з’єднують з прозорим пластиком.

– Дуже важливо, щоб кожен вносив свій посильний внесок у боротьбу з пандемією – і держава, і бізнес, і кожен окремий громадянин України. Зараз ми дивимося на кількість заявок від лікарень. Коли з’явиться розуміння щодо другої партії, ми забезпечимо університет додатковими матеріалами для виготовлення захисних екранів, – зазначив генеральний директор компанії Донецьксталь Ільдар Салєєв.

Волонтери з університету планують забезпечити захисними екранами медиків чотирьох міст Донецької області. Першу партію з 600 щитків доставлять у Покровськ, Мирноград, Добропілля і Гришине. Заявку від медустанов можна залишити, заповнивши форму за посиланням.

До речі, лідери держав Великої сімки пообіцяли докласти усіх зусиль до якнайшвидшого подолання пандемії коронавірусу. Про це під час прес-конференції у Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Джерело: uaprom.info

Фото: Донецький національний технічний університет