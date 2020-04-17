Карантин у Житомирській області: обмеження

У Житомирській області хочуть посилити правила карантину в період з 17 до 27 квітня.

Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова.

У документі йдеться, що на вказаний період необхідно заборонити рух всіх видів пасажирського і приватного транспорту, а також припинити діяльність всіх підприємств і організацій, включаючи продуктові магазини.

– Припинити рух усіх видів пасажирського (міського та міжміського) та приватного транспорту на території Житомирської області. Припинити в’їзд і виїзд пасажирського і приватного транспорту з Житомира, Бердичева, Коростеня, Малина, крім транспорту, що має спеціальні перепустки, — йдеться в постанові.

Також Парамонов пропонує забезпечувати громадян продуктами за допомогою спеціальних центрів, які прийматимуть замовлення на продукти, предмети першої необхідності та медикаменти.

Читайте: Для гасіння пожеж на Житомирщині задіють важку військову техніку

Доставляти їх повинні додому, задіявши автомобілі підприємств, установ і організацій, а також уклавши з магазинами договори про адресну доставку продуктів.

Народний депутат фракції Слуга народу Олександр Качура повідомив, що місцева влада відмовляється виконувати постанову санлікаря.

– Отримав інформацію про можливе введення додаткових карантинних та обмежувальних заходів, зокрема, на території Житомирської області з ініціативи обласного санітарного лікаря. Місцева влада відмовляється виконувати постанову, – написав він.





Нагадаємо, в Житомирській області в місті Малин правоохоронці посилили заходи контролю після спалаху коронавірусу. З 10 квітня на в’їздах і виїздах з міста мають намір встановити тимчасові КПП.