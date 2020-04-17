У Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавірусу

Лікарі підозрюють спалах коронавірусу у Почаївській лаврі, однак перевірити це не дозволяє настоятель храму.

Із такою інформацією виступила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

За її словами, настоятель відмовляється пускати медиків до монастиря, а хористи лаври безперешкодно поширюють інфекцію в інші райони області.

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– У нас вчора виникла ситуація з Шумським районом, що тісно пов’язаний з Почаївською лаврою, так як священик, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером у Шумській лікарні.

Відповідно, контакти пішли як по співробітниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний та багато лікарів. У четвер, 16 квітня, був 21 позитивний результат, а всього по Шумську 26 позитивних, – сказала вона.