У Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавірусу

Лікарі підозрюють спалах коронавірусу у Почаївській лаврі, однак перевірити це не дозволяє настоятель храму.
Із такою інформацією виступила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.
За її словами, настоятель відмовляється пускати медиків до монастиря, а хористи лаври безперешкодно поширюють інфекцію в інші райони області.
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– У нас вчора виникла ситуація з Шумським районом, що тісно пов’язаний з Почаївською лаврою, так як священик, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером у Шумській лікарні.
Відповідно, контакти пішли як по співробітниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний та багато лікарів. У четвер, 16 квітня, був 21 позитивний результат, а всього по Шумську 26 позитивних, – сказала вона.
Також Оксана Чайчук додала, що священики, які беруть участь у хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському, Кременецькому та Збаразькому районах.
Мер Почаєва також ігнорує ситуацію.
Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині помер священик, який був першим хворим із Covid-19 в області. Йому було 56 років.