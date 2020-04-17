НБУ зміцнив гривню: що буде з курсом долара після Великодня

Національний банк України на вівторок, 21 квітня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,07 грн за долар.

Тобто гривня зросла до долара на 13 копійок.

Офіційний курс гривні до євро на 21 квітня встановлений на рівні 29,42 грн за євро. Це на 21 копійку менше, ніж попередній показник.

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На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара зупинилися на рівні 27,07/27,10 грн, до євро – 29,37/29,40 грн.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як коронавірус вплине на курс валют в Україні.