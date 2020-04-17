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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ зміцнив гривню: що буде з курсом долара після Великодня

Національний банк України на вівторок, 21 квітня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,07 грн за долар.

Тобто гривня зросла до долара на 13 копійок.

Офіційний курс гривні до євро на 21 квітня встановлений на рівні 29,42 грн за євро. Це на 21 копійку менше, ніж попередній показник.

Читайте: Долар за 29,5 грн і сильна інфляція: Кабмін погіршив макропрогноз на 2020

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара зупинилися на рівні 27,07/27,10 грн, до євро – 29,37/29,40 грн.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як коронавірус вплине на курс валют в Україні.

Джерело: НБУ

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