Не менше 80% українців можуть інфікуватися коронавірусом – Голубовська

Мінімум 80% населення може бути інфіковано коронавірусом, прогнозує доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська.

Водночас, серед уражених вірусом не більше 20% потребуватимуть госпіталізації, 5% – інтенсивної терапії, близько одного відсотка – інтубації.

– Ми стоїмо на тому, щоб не допускати цього, оскільки смертність на апаратах дуже висока, – заявила Голубовська.

Нині Україні вдається вживати заходи, щоб не довести ситуацію до таких показників поширення коронавірусу.

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– Навантаження на систему охорони здоров’я коливається між помірним і сильним у спеціалізованих та інфекційних клініках, і менше – в інших клініках, – заявила Голубовська.

До слова, лікарі спрогнозували, коли в Україні закінчиться епідемія коронавірусу.