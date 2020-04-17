Поворозника відсторонять від посади на час розслідування – Кличко

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник написав заяву на відсторонення себе від посади на час розслідування.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко і додав, що вважає такий крок Поворозника правильним.

– Щоб розслідування було об’єктивним і не було закидів щодо якогось впливу чиновника високого рангу, яким він є, – написав Кличко.

Міський голова також підкреслив, що не покриватиме чиновників, які попадуться на корупції.

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– Нікому і жодних поблажок не буде. Нульова толерантність до корупції! Але, якщо хтось займається маніпуляціями і фабрикує справу – нестиме не меншу відповідальність, – заявив Кличко.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилися інформація про те, що співробітники СБУ 14 квітня задокументували, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у $125 тис. (понад 3 млн грн) від представника компанії-забудовника.

Співробітники спецслужби нібито затримали посередника після отримання частини хабара в розмірі $60 тис.

Задокументовано, що посередник діяв за вказівкою і погодженням із Поворозником. Вони нібито разом планували отримати також з іншого об’єкта будівництва $246 тис.

До слова, Фактам ICTV помічниця мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов’єва заявила, що Поворозника не затримували. У п’ятницю його мали допитати.