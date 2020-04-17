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Факти / Україна / Суспільство

Смог у Києві: рейтинг найзабрудненіших районів (КАРТА)

Згідно з даними сервісу AirVisual, Київ став найбруднішим містом в світі за останню добу.

Індекс якості повітря в Києві досяг значення 338. Рівень вище 300 означає небезпечне забруднення повітря. Це вдвічі більше, ніж в китайських містах.

За інформацією ДСНС, в Києві і області смог виник в результаті спалювання сухої трави та сміття. Незважаючи на те, що хімічної і радіаційної загрози це не несе, рекомендується залишатися вдома і не відкривати вікна.

Читайте: Забрудення повітря у Києві: у столиці фіксують задимленість через пожежі

Найбільш забруднені райони Києва:

  • Голосіївський – 429;
  • Оболонь – 380;
  • Осокорки – 296;
  • Дарницький – 266;
  • Шевченківський – 164;
  • Дніпровський – 155.рівень забруднення

рівень забруднення

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року у Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Загоряння сталося через сильний вітер.

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