Згідно з даними сервісу AirVisual, Київ став найбруднішим містом в світі за останню добу.
Індекс якості повітря в Києві досяг значення 338. Рівень вище 300 означає небезпечне забруднення повітря. Це вдвічі більше, ніж в китайських містах.
За інформацією ДСНС, в Києві і області смог виник в результаті спалювання сухої трави та сміття. Незважаючи на те, що хімічної і радіаційної загрози це не несе, рекомендується залишатися вдома і не відкривати вікна.
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Найбільш забруднені райони Києва:
- Голосіївський – 429;
- Оболонь – 380;
- Осокорки – 296;
- Дарницький – 266;
- Шевченківський – 164;
- Дніпровський – 155.
Нагадаємо, 16 квітня 2020 року у Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Загоряння сталося через сильний вітер.