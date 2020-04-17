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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Страхування кредиту – що це і чи можна не оформляти

Страхування кредиту – стандартна процедура у всіх українських банках та мікрокредитних організацій. Так фінансові установи захищають кошти.

Позичальник може втратити свій дохід, без якого він просто фізично не зможе виплачувати кредит. Тому у всіх договорах є пункт про обов’язкове страхування кредиту.

Страхування неповернення кредиту

У разі проблем у позичальника, страхова компанія заплатить збиток на застраховану суму.

– Так фінустанови зменшують збитки від ризику передачі грошей фізичній особі. Це ж стосується і страхування кредиту від втрати роботи. Відмова від страховки банківського кредиту в більшості випадків ставить хрест на самій можливості отримати позику, – каже фінансовий консультант Тарас Дзех.

Читайте: Як зменшити кредитне навантаження під час карантину

Страхування банківських кредитів прописують в договори усіх позик, які видають:

  • кредитна картка;
  • готівкова позика;
  • автокредит;
  • іпотека;
  • споживчий кредит;
  • експрес-кредит;
  •  під заставу.

Наприклад, у державному Приватбанку оформити страхування можна у мобільному додатку Приват24. Страховий платіж на кредитку становитиме 9 грн на 1 тис. грн.

Страхування кредиту - що це і навіщо

Мінуси страхування комерційних кредитів

Вартість страхування досить висока, деколи може перевищувати розмір процентної ставки.

– Треба розуміти, що настання страхового випадку – досить рідкісне явище. А платити страхові виплати потрібно буде регулярно. Якщо страхувальником є сама фінустанова, то вона заробляє додаткові гроші, – пояснює експерт.

Законом прописана можливість відмовитися від страхування після оформлення кредиту протягом 3–5 днів.

Факти ICTV уже писали, як рефінансувати кредит, якщо немає можливості його виплатити.

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