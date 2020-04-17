У командувача Нацгвардії Балана коронавірус

У командувача Національної гвардії України Миколи Балана підтвердили коронавірус, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

– Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я задовільний, — йдеться у повідомленні.

Балан нині знаходиться на самоізоляції, а всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування.

Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі.

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Обов’язки командувача НГУ виконує перший заступник – генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.