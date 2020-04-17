У Великодні свята в столиці посилять контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема, біля храмів, в публічних місцях і зонах відпочинку.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

– У святкові дні в столиці буде посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема, біля храмів. Представники поліції, муніципальної варти та муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами та публічні місця і зони відпочинку, – заявив Кличко.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

За словами мера, із завтрашнього дня буде обмежений доступ і до міських кладовищ. Виключення стосується тільки поховань – з дотриманням норм, встановлених на час карантину.

Нагадаємо, станом на 12.00 17 квітня у Києві підтвердили 705 випадків коронавірусу. За добу виявили ще 61 нового хворого.