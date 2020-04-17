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Факти / Україна

У Києві на Великдень посилять контроль біля храмів

У Великодні свята в столиці посилять контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема, біля храмів, в публічних місцях і зонах відпочинку.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

– У святкові дні в столиці буде посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема, біля храмів.

Представники поліції, муніципальної варти та муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами та публічні місця і зони відпочинку, – заявив Кличко.

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За словами мера, із завтрашнього дня буде обмежений доступ і до міських кладовищ. Виключення стосується тільки поховань – з дотриманням норм, встановлених на час карантину.

Нагадаємо, станом на 12.00 17 квітня у Києві підтвердили 705 випадків коронавірусу. За добу виявили ще 61 нового хворого.

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