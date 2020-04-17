У Києві не закриватимуть магазини на час Великодніх свят – КМДА

У Києві не закриватимуть усі магазини з 13.00 18 квітня, як це запроваджують у деяких містах України.

Про це Фактам ICTV розповіли в Київській міський державній адміністрації.

– Нині такого розпорядження по місту Києву немає. Якщо його ухвалять, ми про це повідомимо додатково, – каже Вадим Носач, начальник відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА.

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У столиці до 20 квітня діє посилений контроль на блокпостах на в’їздах до міста. Обов’язкову термометрію проходитимуть водії та пасажири транспорту, що прямують у столицю.

Закриваються повністю

Про закриття магазинів та в’їзду до міста раніше заявила місцева влада Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська та Енергодару.

Також закриють на вихідні всі заклади торгівлі у Кривому Розі.

Нагадаємо, станом на 17 квітня у Києві підтвердили 705 випадків коронавірусу. За добу виявили ще 61 нового хворого.