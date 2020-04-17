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Факти / Україна

У Києві за добу 61 людина заразилася Covid-19

Станом на 12.00 17 квітня в Києві підтвердили 705 випадків коронавірусу.

Про це заявив Віталій Кличко під час брифінгу.

– За добу виявили 61 новий випадок.

Захворіли 31 жінка віком від 20 до 97 років та 28 чоловіків віком від 19 до 71 року.

У Києво-Печерській Лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання.

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До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Вилікувалися від коронавірусу в столиці 30 людей.

Загалом станом на 17 квітня в Україні зафіксували 4 662 випадки коронавірусу, з яких 501 – за минулу добу.

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