У Києво-Печерській лаврі через коронавірус помер чернець Никодим.

– З сумом повідомляємо, що преставився насельник лаври чернець Никодим, який нещодавно вступив до лаври зі Свято-духового скиту Почаївської лаври. Просимо всіх помолитися за упокій його душі, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в лавру повертаються шість ченців, які вилікувалися від коронавірусу.

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– Братія перебуватимуть у спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санепіднагляду в Києві. За здоров’ям братії постійно наглядатимуть лікарі, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, це вже третя смерть від коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі. 12 квітня помер архімандрит Нектарій, а 13 квітня помер ієродиякон Наум.

Джерело: lavra.ua