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Факти / Україна / Суспільство

У Львові різко зросла кількість хворих на коронавірус

У Львові зафіксовано різке зростання випадків коронавірусу, за добу заразились 37 людей.

Про це написав мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

– Маємо +37 нових хворих за добу у Львові. Це найбільше зростання за весь час карантину, – написав він.

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Усього у Львівській області 203 випадки Covid-19.

Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 4 662 випадки коронавірусної інфекції.

Всього з початку 2020 року надійшло 15 448 повідомлень про підозру на  Covid-19.

Джерело: Андрій Садовий

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