В Україні коронавірус виявили майже у 900 медпрацівників

В Україні на коронавірус захворіло вже 879 медичних працівників. Зокрема лише за останню добу захворів 91 медиків, 12 із них госпіталізували.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Також за минуло добу 19 медиків вилікувалось.

Читайте: Лікував вдома ГРЗ. В Україні ще один військовий захворів на Covid-19

За увесь час в Україні одужали 42 інфіковані медпрацівники.

Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня в Україні підтвердили 4 662 випадки коронавірусу, з яких 501 – за минулу добу.