Коронавірус в Україні: скільки захворіло дітей

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Факти / Україна / Суспільство

В Україні за добу 31 дитина захворіла на коронавірус

Станом на 17 квітні в Україні коронавірус виявили у 31 дитини, 11 з яких невідкладно госпіталізували.

Всього на амбулаторному лікуванні з Covid-19 перебуває 73 дитини.

Такі дані опублікував Центр громадського здоров’я.

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Світова практика показує, що діти страждають від Covid-19 менше, ніж дорослі, а частота випадків інфікування осіб до 19 років залишається низькою.

Однак діти залишаються вразливими до застудних захворювань. В період з 6 до 12 квітня на ГРВІ та грип захворіли 75 403 людини. Із цієї кількості 39% — діти.

Нещодавно Факти ICTV разом із сімейним лікарем розповідали, як правильно лікувати ГРВІ на карантині.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Фото: Dreamstime

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