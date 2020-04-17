Коронавірус в Україні: скільки захворіло дітей

Станом на 17 квітні в Україні коронавірус виявили у 31 дитини, 11 з яких невідкладно госпіталізували.

Всього на амбулаторному лікуванні з Covid-19 перебуває 73 дитини.

Такі дані опублікував Центр громадського здоров’я.

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Світова практика показує, що діти страждають від Covid-19 менше, ніж дорослі, а частота випадків інфікування осіб до 19 років залишається низькою.

Однак діти залишаються вразливими до застудних захворювань. В період з 6 до 12 квітня на ГРВІ та грип захворіли 75 403 людини. Із цієї кількості 39% — діти.

Нещодавно Факти ICTV разом із сімейним лікарем розповідали, як правильно лікувати ГРВІ на карантині.