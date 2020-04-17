Коронавірус в Україні: кількість хворих на 17 квітня

Станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 4 662 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 17 квітня в Україні 4 662 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 296 випадків;

Волинська область — 122 випадки;

Дніпропетровська область — 89 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 177 випадків;

Закарпатська область — 150 випадків;

Запорізька область — 118 випадків;

Івано-Франківська область — 427 випадків;

Кіровоградська область — 218 випадків;

м. Київ — 705 випадків;

Київська область — 253 випадки;

Львівська область — 203 випадки;

Луганська область — 9 випадків;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 93 випадки;

Полтавська область — 41 випадок;

Рівненська область — 240 випадків;

Сумська область — 81 випадок;

Тернопільська область — 353 випадки;

Харківська область — 56 випадків;

Херсонська область — 51 випадок;

Хмельницька область — 38 випадків;

Чернівецька область — 759 випадків;

Черкаська область — 137 випадків;

Чернігівська область — 12 випадків.

Всього з початку 2020 року надійшло 15 448 повідомлень про підозру на Covid-19.

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