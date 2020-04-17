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Факти / Україна

В Україні збільшилася кількість летальних випадків під час Covid-19

В Україні збільшилася кількість летальних випадків під час Covid-19, повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Статистика правдива, вона така є. Зараз у нас трішечки більше 4,5 тис. хворих, із них – 150 летальні (випадки. – Ред.), – повідомив лідер держави в ефірі одного з українських телеканалів.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, на 09.00 в Україні було 4 662 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 125 осіб померли, 246 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, Національна академія наук оприлюднила можливі сценарії розвитку ситуації з Covid-19 в Україні на період з 21 квітня до 31 травня.

Фото: Dreamstime

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