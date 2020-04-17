Ринок праці в Україні трансформувався під час карантину, який був введений 12 березня, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це розповіла HR-експерт сайту rabota.ua Тетяна Пашкіна.

За її словами, по закінченню карантину в країні будуть затребувані професії у сфері продажів, виробництва та IT.

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– Якщо говорити зараз про ринок праці – перша трійка виглядатиме так само – айтішники може будуть більш затребувані, ніж виробництво, але, в цілому, ми маємо досить великий обсяг роботодавців, які анонсують вакансії. Тому поки ми говоримо що є приріст по вакансіям, наприклад, продавці, консультанти, кур’єри, касири, оператори заправних станцій. Але в цілому – торгівля, IT і виробництво – лідери за кількістю вакансій, – сказала вона.

Пашкіна зазначила, що зараз немає нових вакансій у сфері туризму, кафе, ресторанів, готельних послуг, краси і здоров’я.

Також стало менше вакансій, які були “на перспективу”, оскільки нові проекти заморожуються.

Однак навіть зараз є затребувані професії.

– Є приріст у вакансіях, які пов’язані з продуктами харчування, вакансії щодо доставки. Сфера автозаправних станцій потребує касирів. Потрібні оператори, мерчендайзери. Також IT-сфера перегрупувалася, але є приріст за рахунок тих додатків, які допомагають нам діджиталізувати нашу працю, – сказала вона.

Пашкіна додала, що повернути роботу після карантину зможуть тільки у випадку, якщо обмеження не будуть продовжувати. В іншому випадку, у бізнесу може не вистачити фінансової подушки і він закриється.

Нагадаємо, за результатами опитування групи Рейтинг, 8% українців втратили роботу після введення обмежувальних заходів для боротьби проти коронавірусу.

55% громадян зізналися, що їх фінансової подушки безпеки за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць.