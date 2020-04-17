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Факти / Україна

Забруднене повітря з Києва переміщається в інші області – Кульбіда

Забруднене повітря переміщується з Києва на території інших областей України.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

– Забруднення повітря Києва нікуди не поділося. Воно переміщується на території Черкаської, Полтавської та інших областей. У міру переміщення цього забрудненого повітря у віддалені райони, відбувається перемішування повітряних мас і таким чином, громадянам цих територій не варто остерігатися, – сказав він.

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Нагадаємо, 16 квітня забруднення повітря в Києві перевищило норму в 2-3 рази. Причиною стало посилення швидкості вітру до 20-22 м на секунду.

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