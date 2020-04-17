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Факти / Україна / Суспільство

Захворіли викладачі та студенти: у Київській духовній академії 19 випадків Covid-19

У Київській духовній академії та семінарії було зафіксовано 19 випадків коронавірусу.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Facebook.

Позитивні результати тестів на Covid-19 отримали 16 студентів та ще троє викладачів.

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У Київській духовній академії 19 випадків коронавірусу

– 14 квітня 2020, відповідно до розпорядження мера Києва Віталія Кличко, в гуртожитках Київської духовної академії і семінарії було проведено ПЛР-тестування на Covid-19. 16 квітня Академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру, що за результатами тестів коронавірус підтвердився у 19 осіб.

Просимо молитов за викладачів і студентів Київських духовних шкіл, – йдеться у повідомленні.

Наразі усі 19 осіб перебувають на самоізоляції в гуртожитку під наглядом медиків.

Результати ще одного тестування, проведеного у семінарії 15 квітня, поки що невідомі.

Нагадаємо, у Вербну неділю, 12 березня, поліцейські оштрафували трьох священиків через порушення обмежувальних заходів та скупчення людей у церквах.

Фото: Київська духовна академія

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